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Алексей Мартынов
kamunist
kamunist
37 лет
Россия
/
Тула
15 лет на
фриланс
-бирже
Был
14 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Александр
irAlex
45 лет
Россия
16 лет в сервисе
Был
год назад
35 отзывов
$50
0 баллов
14 лет назад
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Договорились о прекращении работы, Алексей согласился вернуть аванс. После чего пропал, на связь не выходит, деньги не вернул.
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Отзывы заказчиков
1
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