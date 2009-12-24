kamunist

Алексей Мартынов kamunist

 
37 летРоссия/Тула
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
irAlex
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
$50
0 баллов
14 лет назад
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Договорились о прекращении работы, Алексей согласился вернуть аванс. После чего пропал, на связь не выходит, деньги не вернул.