Ценник для сайта

# 1 — $

Требуется ценник услуг для сайта веб студии.

Это такая картинка которая будет отображать стоимость создания того или иного сайта.

Например:

Сайт визитка

от 10000р.

Размер произвольный - придумайте сами. От вас 2 варианта: Сайт-визитка и Интернет-магазин.

Сами картинки одинаковые, меняется только название и цена.

Самое главное что бы подходило по стилистике к сайту http://indexone.ru