Раскрасить скетч интерфейса + типовые элементы

Хочу реализовать такую штуку на внутренних странницах сайта senat**au*to.*ru (звезды убрать) http://szenprogs.ru/blog/2009-07-27-60 - отгибающийся угол нужно сделать 2 картинки (маленькую и большую) маленькую с надписью онлайн консультация, чтобы вписывалось в сайт большу с надписью Онлайн консультация специалиста Узнайте цену на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо раскрасить высокодетализированный скетч интерфейса игры
Также необходимо разработать соответствующие по стилю типовые элементы интерфейса:
• кнопка (button)
• список (list box)
• выпадающий список (combo box)
• флажок/переключатель (check box)
• радио-кнопка (radio button)
• поле редактирования (textbox, edit field)
• значок (icon)
• панель инструментов (toolbar)
• панель (строка) статуса (status bar)
• всплывающая подсказка (tooltip, hint)
• полоса прокрутки (scrollbar)
• вкладка (tab)
• элемент для отображения табличных данных (grid view)
• меню (menu)
o главное меню окна (main menu)
o контекстное меню (popup menu)
• окно (window)
o панель (panel)
o диалоговое окно (dialog box)
o модальное окно (modal window)
• дерево - элемент для отображения иерархии (tree view)
Разработать или подобрать соответствующие стилю шрифты.
Просьба давать ссылки на портфолио, где отображены раскрашенные скетчи, т.е. "до" и "после"
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