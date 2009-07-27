Раскрасить скетч интерфейса + типовые элементы

Иллюстрации и РисункиЗакрыт6 заявок257 просмотров
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Необходимо раскрасить высокодетализированный скетч интерфейса игры

Также необходимо разработать соответствующие по стилю типовые элементы интерфейса:

• кнопка (button)

• список (list box)

• выпадающий список (combo box)

• флажок/переключатель (check box)

• радио-кнопка (radio button)

• поле редактирования (textbox, edit field)

• значок (icon)

• панель инструментов (toolbar)

• панель (строка) статуса (status bar)

• всплывающая подсказка (tooltip, hint)

• полоса прокрутки (scrollbar)

• вкладка (tab)

• элемент для отображения табличных данных (grid view)

• меню (menu)

o главное меню окна (main menu)

o контекстное меню (popup menu)

• окно (window)

o панель (panel)

o диалоговое окно (dialog box)

o модальное окно (modal window)

• дерево - элемент для отображения иерархии (tree view)

Разработать или подобрать соответствующие стилю шрифты.

Просьба давать ссылки на портфолио, где отображены раскрашенные скетчи, т.е. "до" и "после"

14 лет назад
RosNeft
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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