Требуются 2 иллюстрации хорошего качества

Иллюстрации и РисункиЗавершен73 заявки830 просмотров
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Требуется 2 иллюстрации хорошего качества

1) размером 800 на 250-350px

2) размером 400 на 250px

ТЗ и примеры отправляю в личку, расчитываю не более 100-200$ за картинку.

на картинку N2 есть дня 4, на 1ую есть неделя-1.5

главное мне качество.

возможна премия.

Исполнителю гарантирую дальнейшее сотрудничество.

оплата Western Union.

14 лет назад
Zuhabber
38 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Sirius
Вадим 
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
10 отзывов(-1)
14 лет назад
$300
7 дней
Очень хороший фрилансер, выполнил все вовремя и грамотно, без проблем внес кучу поправок и добавлений. Без проблем нашли общий язык, рекоменду. Еще обращусь обязательно.
Приятно было работать. Илья знает чего хочет, адекватен в общении и просто хороший человек. Рекомендую как хорошего заказчика.
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