Требуется нарисовать иллюстрацию

$15
Иллюстрации и РисункиЗавершен17 заявок424 просмотра
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Требуется нарисовать в векторе иллюстрацию которая обыгрывала бы фразу "я не писаю в море.." , иллюстрация шуточная, возможно мультяшная.. Наличие самой фразы на рисунке обязательна.. Предложите несколько вариантов, до финальной отрисовки в вектор.

Я понимаю, что задача странная, но вот такая ))

Обязательно указывайте стоимость и сроки, предложения без указания этих параметром не рассматриваются..

14 лет назад
sanfteam
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
she-baibak
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$15
1 день
Аня отлично справилась с задачей! Прекрасный, креативный исполнитель, очень четко чувствует какой результат необходим заказчику, результат по проекту был лучше чем я себе мог представить. Очень рекомендую!
Очень понравилось работать с Алексеем. Знает, чего хочет, быстро принимает решение, всегда на связи. Никаких проблем ни в работе, ни в оплате. Рекомендую!
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