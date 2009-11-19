Требуется нарисовать иллюстрацию

Требуется нарисовать в векторе иллюстрацию которая обыгрывала бы фразу "я не писаю в море.." , иллюстрация шуточная, возможно мультяшная.. Наличие самой фразы на рисунке обязательна.. Предложите несколько вариантов, до финальной отрисовки в вектор.

Я понимаю, что задача странная, но вот такая ))

Обязательно указывайте стоимость и сроки, предложения без указания этих параметром не рассматриваются..