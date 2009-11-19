Нужно срочно дорисовать иллюстрацию.

Есть картинка А4, которую художник рисовал для календаря. Нужно внести в нее некоторые изменения (художник, получив за нее 100% оплату, куда-то скрылся и найти я его не могу уже 3 недели. Кстати, передаю ему здесь пламенный привет). К сожалению, картинка не в слоях, так что придется как-то выкручиваться.

Что нужно сделать:

1) укоротить руку до получения более естественных пропорций.

2) добавить в правом верхнем углу пальму.

Картинка должна остаться в том же стиле, разумеется.

Полный размер вышлю по запросу в ICQ.

Оплата через яндекс-деньги.