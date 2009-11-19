Нужно срочно дорисовать иллюстрацию.

$20
Иллюстрации и РисункиЗавершен13 заявок370 просмотров
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Есть картинка А4, которую художник рисовал для календаря. Нужно внести в нее некоторые изменения (художник, получив за нее 100% оплату, куда-то скрылся и найти я его не могу уже 3 недели. Кстати, передаю ему здесь пламенный привет). К сожалению, картинка не в слоях, так что придется как-то выкручиваться.

Что нужно сделать:

1) укоротить руку до получения более естественных пропорций.

2) добавить в правом верхнем углу пальму.

Картинка должна остаться в том же стиле, разумеется.

Полный размер вышлю по запросу в ICQ.

Оплата через яндекс-деньги.

14 лет назад
MEHOVIK
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vazel
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$20
1 день
Отличный иллюстратор, превосходные навыки удаленной работы с клиентом. Правки понимает с полуслова и оперативно вносит. Буду обращаться еще. PS: комментарий от моего клиента - "Твой художник - молодец!"
Замечательный заказчик, понравилось работать, сразу чувствуется - человек разбирается в своем деле. Олата проводилась вовремя, даже заработал премию :), в удобной для меня форме. Что не мало важно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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