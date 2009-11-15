Модифицировать картинку

Схема должна выглядеть примерно вот так: http://www.aksimed.ru/download/sxema_cdp.jpg Цвета должны вписываться в стиль сайта, быть понятной (как пройти от метро так и на машине), иметь 2 размера (под модуль Joomla и на всю страничку), ну и не ...