Нужны рисунки-картинки для игр и пазлов

Для разработки серии ПАЗЗЛОВ и детских настольных игр требуются добросовестные и качественные исполнители (художники), а именно: красивые, яркие картинки (НЕ Дисней), русские сказки, ПЕЙЗАЖИ, животные (избирательно).

Оплата сдельная-договорная (от сложности исполнения).

возможно длительное сотрудничество.

к.т. 097-358-48-42 Игорь

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