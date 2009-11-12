Нужны рисунки-картинки для игр и пазлов

Есть картинка, из нее нужно отрисовать 4 фрагмента в кореле. http://i048.radikal.ru/0911/ea/a022afe33c1f.jpg Работа нужна качественная, чтоб не отличалась оригинала. Срок - до завтра. Цена - 10$ Жду ваших предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для разработки серии ПАЗЗЛОВ и детских настольных игр требуются добросовестные и качественные исполнители (художники), а именно: красивые, яркие картинки (НЕ Дисней), русские сказки, ПЕЙЗАЖИ, животные (избирательно).
Оплата сдельная-договорная (от сложности исполнения).
возможно длительное сотрудничество.
к.т. 097-358-48-42 Игорь
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