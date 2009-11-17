Необходимо нарисовать схему проезда для сайта

Схема должна выглядеть примерно вот так:

http://www.aksimed.ru/download/sxema_cdp.jpg

Цвета должны вписываться в стиль сайта, быть понятной (как пройти от метро так и на машине), иметь 2 размера (под модуль Joomla и на всю страничку), ну и не очень тяжёлой.

Адрес дома и сайта скину приватно.

Жду Ваших предложений со сроками и ценами. Спасибо