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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
14 лет назад
Отлично выполнил свою работу. Точно в оговоренные сроки. Рекомендую.
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, своевременная оплата, удовольствие от работы. Рекомендую)
$10
10 баллов
14 лет назад
Хороший специалист, рекомендую.
Ответный отзыв
Четко поставленая задача, своевременные корректировки. Чтоб все заказчики были такими)
$20
10 баллов
15 лет назад
Работой довольна быстро и качественно
Ответный отзыв
Все ок
$5
10 баллов
15 лет назад
Артем, быстро и строго по тз сделал работу. Рада была сотрудничеству.
Ответный отзыв
Хорошый заказчик, четкое ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую.
$1
10 баллов
15 лет назад
Всё качественно и по делу. Результатом сотрудничества доволен.
Ответный отзыв
Было приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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7 отзывов(-1)
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга