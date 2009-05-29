sanneo

Артем sanneo

 
36 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Баннеры любых форматов
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Отзывы заказчиков
Goldslots
Роман 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Создать 2 баннера 468х60 не более 30кб Gif и Flash
Отлично выполнил свою работу. Точно в оговоренные сроки. Рекомендую.
Четко поставленная задача, своевременная оплата, удовольствие от работы. Рекомендую)
Ответный отзыв
MatRUS2
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Необходимо нарисовать схему проезда для сайта
Хороший специалист, рекомендую.
Четко поставленая задача, своевременные корректировки. Чтоб все заказчики были такими)
Ответный отзыв
mediamix
Olga Vatolina 
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Изготовление флеш анимации
Работой довольна быстро и качественно
Все ок
Ответный отзыв
florchik
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Подправить имеющийся векторный рисунок
Артем, быстро и строго по тз сделал работу. Рада была сотрудничеству.
Хорошый заказчик, четкое ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
inetart
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Мини-анимация
Всё качественно и по делу. Результатом сотрудничества доволен.
Было приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Баннеры
7 отзывов(-1)
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга