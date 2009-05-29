Вот пример схемы которую нужно перечертить что бы она была в бОльшом формате и разрешении и как только утвердим одну - перейдем к следующей. Чертить только в векторной графике (автокад, иллюстратор ... ) ...
Подправить имеющийся векторный рисунок
Есть рисунок пляжа.
Необходимо внести в него некторые изменения:
1. Сделать небо, море и песок шириной 1000 пикселей, но не просто растянуть (где продублировать, где-то склеить, где-то чуток подрисовать). Также необходимо, чтобы края сходились (background-repeat), если вдруг рисунок будет повторяться по горизонтали.
2. Вынести нарисованные лежак и зонтик на отдельный слой.
3. Отрисовать пальмы. Нужны именно такие пальмы кучкой, именно зелененькие, просто сейчас они вырезаны из другого рисунка.
4. Нарисовать пляжные тапочки/шлепки у воды. Как-нибудь отразить прибой волны рядом с ними.
5. Шлепки слева и рядом нарисовать надпись на песке "Inorealty.ru" (без кавычек, конечно). Тут должна быть имитация, что писали по песку, знаете как бывают фотографии с нарисованным на песке сердечком и т.п. :)
Прилагается картинка, чтобы посмотреть что есть и файл фотошопа .psd, в котором находится на разных слоях море и пальмы. Там есть светлый слой, это пляжный песок, не надо добавлять никакого зерна, песок - просто залитый слой.
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