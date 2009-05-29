Подправить имеющийся векторный рисунок

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен9 заявок262 просмотра

Есть рисунок пляжа.

Необходимо внести в него некторые изменения:

1. Сделать небо, море и песок шириной 1000 пикселей, но не просто растянуть (где продублировать, где-то склеить, где-то чуток подрисовать). Также необходимо, чтобы края сходились (background-repeat), если вдруг рисунок будет повторяться по горизонтали.

2. Вынести нарисованные лежак и зонтик на отдельный слой.

3. Отрисовать пальмы. Нужны именно такие пальмы кучкой, именно зелененькие, просто сейчас они вырезаны из другого рисунка.

4. Нарисовать пляжные тапочки/шлепки у воды. Как-нибудь отразить прибой волны рядом с ними.

5. Шлепки слева и рядом нарисовать надпись на песке "Inorealty.ru" (без кавычек, конечно). Тут должна быть имитация, что писали по песку, знаете как бывают фотографии с нарисованным на песке сердечком и т.п. :)

Прилагается картинка, чтобы посмотреть что есть и файл фотошопа .psd, в котором находится на разных слоях море и пальмы. Там есть светлый слой, это пляжный песок, не надо добавлять никакого зерна, песок - просто залитый слой.

16 лет назад
florchik
Мария 
42 года
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

sanneo
Артем 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Артем, быстро и строго по тз сделал работу. Рада была сотрудничеству.
Хорошый заказчик, четкое ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую.

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sanneo
Артем 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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