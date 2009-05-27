Требуется создать 25 уникальных аватар для вконтакте. Тестовое задание обязательно: 10 аватар в данной области (изображения можно любые, рамки, сленги уникальные). Цены и работы в личку (здесь не читаю)
Начертить несложную схему
Во вложении рукописная схема, нужно выполнить ее на формате А1 в Компасе или Визио, ориентация альбомная, рамка стандартная, шрифт Гост тип Б, масштаб соразмерно размерам листа.
Общий видно на миниэскизе справа (его чертить не нужно).
Центральный блок на схеме содержит несколько частей с записями, нужно сделать все прямоугольники одного размера (заголовок чуть меньше, миниэскиз слева), можно переносить слова если не влезают.
Если вы можете выполнить работу до 8.00 27.05 по Москве, отпишитесь в своем предложении и приступайте, оплату гарантирую. Только обязательно укажите в предложении, что вы уже приступили к работе, чтобы другие не начинали. Если таковых не найдется, с утра буду ждать предложений и выберу исполнителя самостоятельно.
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