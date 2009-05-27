Начертить несложную схему

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок430 просмотров

Во вложении рукописная схема, нужно выполнить ее на формате А1 в Компасе или Визио, ориентация альбомная, рамка стандартная, шрифт Гост тип Б, масштаб соразмерно размерам листа.

Общий видно на миниэскизе справа (его чертить не нужно).

Центральный блок на схеме содержит несколько частей с записями, нужно сделать все прямоугольники одного размера (заголовок чуть меньше, миниэскиз слева), можно переносить слова если не влезают.

Если вы можете выполнить работу до 8.00 27.05 по Москве, отпишитесь в своем предложении и приступайте, оплату гарантирую. Только обязательно укажите в предложении, что вы уже приступили к работе, чтобы другие не начинали. Если таковых не найдется, с утра буду ждать предложений и выберу исполнителя самостоятельно.

16 лет назад
Alex_Revo
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

mak6360
43 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
faust1987
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$10
1 день
Очень качественно и быстро выполнил работу, несмотря на низкое качество предоставленных исходных материалов. Смог положиться на мою честность и выполнил работу без предоплаты. Результатом сотрудничества очень доволен.
Отличный заказчик. Приступал к работе положился на его порядочность, работал без предоплаты и не выбранным исполнителем. Результат как говориться на лицо. Порядочный заказчик, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

mak6360
43 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
faust1987
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад

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