Начертить несложную схему

Во вложении рукописная схема, нужно выполнить ее на формате А1 в Компасе или Визио, ориентация альбомная, рамка стандартная, шрифт Гост тип Б, масштаб соразмерно размерам листа.

Общий видно на миниэскизе справа (его чертить не нужно).

Центральный блок на схеме содержит несколько частей с записями, нужно сделать все прямоугольники одного размера (заголовок чуть меньше, миниэскиз слева), можно переносить слова если не влезают.

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