Отрисовать вектор со скрина.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен12 заявок419 просмотров

Был утерян исходник вектора изображения. Нужно отрисовать заного в векторе из того что осталось , а осталися только скрины с Corela. Скрины получит исполнитель после его утверждения.

16 лет назад
Nokio
41 год
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

kimmerish
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
16 лет назад
$20
3 дня
Сделал все как надо - качественно и не дорого. Рад сотрудничеству с ним.

Заявки фрилансеров

kimmerish
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
16 лет назад