Нужно нарисовать девушку в разных позах на отдыхе с сумками с пирожным с ребенком наносящей макияж в костюме медсестры в деловом костюме и тд ...
Лучшие принты из России!
Ура!!!
Объявляем долгожданных победителей!
Мы поздравляем:
1. Молоков Максим 1 место
2. Смирнова Анна 2 место
3. Игорь Касьяненко 3 место
О получении подарков буду общаться с Вами лично.
Еще раз поздравляем!
С уважением, Елена
т. (495) 787 32 20
Спасибо за понимание.
Победители конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки33 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $25
Сделать 1 небольшой рисунок в векторе, размером 600х500 и 2 иконки 48х48 по предложенному ТЗ.Завершен16 лет назад
- $50
Нарисовать 7 персонажей. По стилю, рисунок может быть похож на http://img.11x11.ru/images/art/player.jpg Размер иллюстраций, около 200 на 450 px Персонажи Боксёр — что-то около http://oflife.ru/gallery/albums/userpics/10077/normal_Roy_Jones_jnr.jpg или http://www.sinews.uz/files/%CC%E0%F1%EA%E0%E5%E2.jpg ...Закрыт16 лет назад
- $50
Собственно есть интересный сервис. Мне необходимо сделать картинку размером 425x300 ( могут быть корректировки под другие размеры ) Итак текст на картинке: "Узнай все подробности интимной жизни своих друзей!" ( ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно нарисовать красивую :)) карту европы. визуально это должно выглядеть как объединение реальной физической карты с некоторой фэнтезийностью.. возможно, на основе карт гугла !! возможно дополнительное задание ...Завершен16 лет назад
- $10
Нужен простенький векторный рисунок поляны. Вид с зелеными холмами уходит вдаль и сходится на горизонте с небом (в глубину не слишком далеко, максимум 150 пикселей). Пример приложен. Нужно, чтобы рисунок был растянут ...Завершен16 лет назад
Нужно нарисовать 6 воробьев - которые в дальнейшем будут анимированные и размещаться в шапке сайта. Воробьи должны быть примерно одинаковые - но отличаться выражением "лица" :). Выполнены скорей всего в черно- белых тонах, можно и ...Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Делаю факсимиле в фотошопе удалил все неточности. Распечатываю, толщина линии нормальная, делаю инверсию для для заливки печати, линия становится в 2 раза толще. Подскажите как обойти эту проблему. Может линию в ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $90
Необходимо разработать графические элементы для софта novabook Это персональный проект для Петрушевской Татьяны (deart). Работаем только со специалистами высокого уровня. Ответственными, творческими и проверенными.Завершен16 лет назад
Необходимо перерисовать с имеющегося черонвика эскизы в черно-белом варианте (возможно карандашом). Перерисовать нужно красиво и понятно. Рисунки несложные. Что именно перерисовать - сообщим (профессионалу 10 мин на рисунок). Образец прикреплен. Срок - 1 ...Иллюстрации и Рисунки24 заявкиЗакрыт16 лет назад