Делаю факсимиле в фотошопе удалил все неточности. Распечатываю, толщина линии нормальная, делаю инверсию для для заливки печати, линия становится в 2 раза толще. Подскажите как обойти эту проблему. Может линию в ...
Нужно нарисовать девушку
Нужно нарисовать девушку в разных позах
на отдыхе
с сумками
с пирожным
с ребенком
наносящей макияж
в костюме медсестры
в деловом костюме
и тд
пока надо 10-15 картинок (и перодически надо будет рисовать новые)
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