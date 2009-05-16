Нужны фотографии известных зданий и памятников различных городов России и Москвы тоже , конечно, размер 120 на 113, формат gif на белом фоне. Чем больше, тем лучше . Жду предложений.
Рисунки в формате gif для сайта
Нужны фотографии известных зданий и памятников различных городов России и Москвы тоже , конечно, размер 120 на 113, формат gif на белом фоне. Чем больше, тем лучше . Жду предложений.цена 10 центов за рисунок.
Заявки фрилансеров
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