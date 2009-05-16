Рисунки в формате gif для сайта

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Закрыт8 заявок383 просмотра

Нужны фотографии известных зданий и памятников различных городов России и Москвы тоже , конечно, размер 120 на 113, формат gif на белом фоне. Чем больше, тем лучше . Жду предложений.цена 10 центов за рисунок.

16 лет назад
Des31
Иван 
51 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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