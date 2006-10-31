2 простых чертежа формата А1

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт3 заявки155 просмотров

Нужно начертить 2 несложных чертежа, не детали машин, просто таблицы с текстом. Среда исполнения Компас, Автокад или Визио. Рамка и текст надписей должны быть по ГОСТу.

AutoCAD
16 лет назад
Alex_Revo
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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