11 рисунков

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт55 заявок720 просмотров

Для проекта нужен художник с опытом работы. Обращаться исполнителям со стажем не менее 1 года на weblancer.com и объемным портфолио с иллюстрациями. Предпочтение к исполнителям с Питера, но обсудим и другие варианты.

16 лет назад
Retro72
Игорь 
52 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров