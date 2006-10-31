Есть картинки, нужно нарисовать ее в Visio или Adobe Photoshop и чуть изменить - потом сообщу, что изменить. Пример простой и сложной на этой странице http://ockc.ru/?p=1184 Таких работ будет еще. Пишите цены ...
11 рисунков
Для проекта нужен художник с опытом работы. Обращаться исполнителям со стажем не менее 1 года на weblancer.com и объемным портфолио с иллюстрациями. Предпочтение к исполнителям с Питера, но обсудим и другие варианты.
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