Отредактировать несколько рисунков

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен14 заявок368 просмотров

Нужно отредактировать 11 картинок: сгладить углы и сделать отражение нижней части, изменить фоновое изображение сайта и еще кое что по мелочи...

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16 лет назад
Paulbreaks
Павел 
42 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

dyposo
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
66 отзывов
16 лет назад
$20
1 день
Благодарен! Отлично владеет фотошопом, макрамедиа флэш, работай полностью удовлетворен!
По-прежнему отличный заказчик! Будем сотрудничать! Оплата во время! Спасибо.

Заявки фрилансеров

dyposo
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
66 отзывов
16 лет назад