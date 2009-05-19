Есть картинка, нужно нарисовать ее в Visio или Ado

Есть картинки, нужно нарисовать ее в Visio или Adobe Photoshop и чуть изменить - потом сообщу, что изменить.

Пример простой и сложной на этой странице http://ockc.ru/?p=1184

Таких работ будет еще.

Пишите цены и в чем сможете прислать работу