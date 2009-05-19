Есть картинка, нужно нарисовать ее в Visio или Ado

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Завершен9 заявок348 просмотров

Есть картинки, нужно нарисовать ее в Visio или Adobe Photoshop и чуть изменить - потом сообщу, что изменить.

Пример простой и сложной на этой странице http://ockc.ru/?p=1184

Таких работ будет еще.

Пишите цены и в чем сможете прислать работу

16 лет назад
Cablemaster
Дмитрий 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

trebunskiy
Аркадий 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
В целом результатом доволен
Спасибо за интересный заказ Было приятно работать, готов сотрудничать в дальнейшем

Заявки фрилансеров

trebunskiy
Аркадий 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад

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