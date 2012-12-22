Cablemaster

Дмитрий Cablemaster

 
59 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Уважительное отношение к людям и исполнителям

Большой опыт создания ряда успешных предприятий, совладелец нескольких фирм

Уважительное отношение ко всем, особенно исполнителям

Два высших образования: техническое и экономическое

Активная жизненная позиция

Не обманываю - нет смысла

Позитивный настрой

Играю в хоккей

Люблю жену

Трудоголик

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать баннер

    Необходимо сделать анимированный Gif баннер размером 240х120, в котором бы шла смена картинок с надписями: 1) 3-дневный Курс Обучения Москва 2) ЦОД Архитектура ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Скрипт - простенький парсинг на JS

    $50

    Парсинг сообщества сайта http://www.globalcio.ru/ Получаем фамилию, имя, отчество, предприятие, должность, страна, город участника Выдаем всех участников в файле в формате csv Пример, где берем информацию об одном участнике ...

    JavaScriptjQuery
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно сделать в Excel список-обзор компаний

    $50

    Столбцы: Название компании (без кавычек) Форма предприятия (ООО, ЗАО, ИП и т.п.) Адрес фактический (индекс, адрес) Телефон Факс e-mail контактный предприятия Ссылка на страницу сайта ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Редактирование списка

    $50

    Есть список в Excel московских предприятий Нужно найти сайт предприятия и добавить в список три столбца 1) ссылку на страницу контактами предприятия 2) телефон 3) Ваш комментарий по ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Google Script посылки СМС

    $50

    Есть Google Docs табличный файл, состоящий из двух таблиц. Первая таблица с различными контактными полями и другими дополнительными полями (например, контроля отправки СМС), в частности есть поле с Именем и Отчеством и ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать простейший макрос в Excel 2010

    $50

    Написать простейший макрос в Excel 2010 Есть таблица, состоящая из N столбцов По циклу идет проверка заполнения данных, если в какой-то ячейки из N столбцов нет данных, макрос удаляет строчку ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Ввод текста с ролика youtube

    Ввод текста с ролика youtube Тема интересная — ИТ, центры обработки данных, инженерная инфраструктура Работа будет постоянная и очень много, поэтому учитывайте это при выставлении цены ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Ввод текста с youtube и с аудио, работа на лето

    $50

    Ввод текста с youtube и с аудио, работа на лето Тема интересная — ИТ, центры обработки данных, инженерная инфраструктура, СКС Работа будет постоянная и очень много, поэтому учитывайте это ...

    Прочее12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Баннер Gif статический

    $50

    Баннер Gif статический Размер 77x150 Примеры справа, он будет там http://greendatacenterconference.com/gdccon2012-london/sponsors.html На баннере надписи DCNT.RU DC &amp; Cloud И стилизованный фальшпол слева на ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Ввод текста с youtube и с аудио

    Ввод текста с youtube и с аудио Тема интересная — ИТ, центры обработки данных, инженерная инфраструктура, СКС Работа будет постоянная и очень много, поэтому учитывайте это при выставлении цены ...

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ввод текста с youtube и с аудио

    Ввод текста с youtube и с аудио Тема интересная — ИТ, центры обработки данных, инженерная инфраструктура, СКС Работа будет постоянная и очень много, поэтому учитывайте это при выставлении ...

    Озвучивание9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ввод текста с youtube и с аудио

    Ввод текста с youtube и с аудио Тема интересная — ИТ, центры обработки данных, инженерная инфраструктура, СКС Работа будет постоянная и много, очень много, поэтому учитывайте это при выставлении ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Ввод текста с youtube и с аудио

    Ввод текста с youtube и с аудио Тема интересная — ИТ, центры обработки данных, инженерная инфраструктура, СКС Работа будет постоянная, однако периодами — после конференций и семинаров После ...

    Прочее10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров

NikoleBobruisk
41 год
17 лет в сервисе
Была
год назад
$1
10 баллов
год назад
Рерайтинг новости
Спасибо за сотрудничество
Спасибо за рерайт. Было приятно с вами поработать.
Ответный отзыв
LightPhantom
37 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
4 года назад
Требуется статья о инфобизнесе
Рекомендую
Геннадий отлично справился с работой - статья читается легко. То, что и требовалось Спасибо за Вашу работу и мои наилучшие рекомендации.
Ответный отзыв
alics
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Требуется статья о тендерах
Отлично.
Просто молодец !!! Статью его опубликовал Так что и говорить нечего, просто читайте http://ockc.ru/?p=4506
Ответный отзыв
softy
Норис 
55 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$5
9 баллов
9 лет назад
Ввод текста с youtube и с аудио
адекватный заказчик
Отличная работа, спасибо.
Ответный отзыв
Severina
Елена 
44 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$3
8 баллов
10 лет назад
Ручная рассылка приглашений организациям
Если не боитесь оплаты за результат, а не за действие
Лена справилась с работой, спасибо
Ответный отзыв
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