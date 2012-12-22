Cablemaster

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Большой опыт создания ряда успешных предприятий, совладелец нескольких фирм
Уважительное отношение ко всем, особенно исполнителям
Два высших образования: техническое и экономическое
Активная жизненная позиция
Не обманываю - нет смысла
Позитивный настрой
Играю в хоккей
Люблю жену
Трудоголик
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