Скрипт - простенький парсинг на JS

Парсинг сообщества сайта http://www.globalcio.ru/

Получаем фамилию, имя, отчество, предприятие, должность, страна, город участника

Выдаем всех участников в файле в формате csv

Пример, где берем информацию об одном участнике

http://www.globalcio.ru/cio-community/9229/

9229 номер участника, они меняются

Пишем на Javascript. Можно использовать jQuery

Оплата ЯД или Вебмани

Ставьте срок и стоимость работы

У некоторых появились вопросы

Вообще этот парсинг нужен под Google Docs

https://sites.google.com/site/scriptsexamples/learn-by-example/parsing-xml

http://www.distilled.net/blog/distilled/guide-to-google-docs-importxml/

https://developers.google.com/apps-script/articles/XML_tutorial

Для того, чтобы создать проект под Google Docs

Создаете документ - FORM или талицу, выбирает Tools - Scripter Editor ( там релактор и отладчик)

Если будет класс написан или функция парсинга и разбора страницы с заполнением полей, то можно в файл не записывать, так как запись пойдет в Форму.