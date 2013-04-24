Обязанности на первый этап работы: 1. Рефакторинг веб-проекта (MySql, PhP, Yii, JavaSript, CSS3) 2. Написание технической документации 3. Верстка Обязанности на второй этап работы: 1. Дальнейшее развитие ...
Скрипт - простенький парсинг на JS
Парсинг сообщества сайта http://www.globalcio.ru/
Получаем фамилию, имя, отчество, предприятие, должность, страна, город участника
Выдаем всех участников в файле в формате csv
Пример, где берем информацию об одном участнике
http://www.globalcio.ru/cio-community/9229/
9229 номер участника, они меняются
Пишем на Javascript. Можно использовать jQuery
Оплата ЯД или Вебмани
Ставьте срок и стоимость работы
У некоторых появились вопросы
Вообще этот парсинг нужен под Google Docs
https://sites.google.com/site/scriptsexamples/learn-by-example/parsing-xml
http://www.distilled.net/blog/distilled/guide-to-google-docs-importxml/
https://developers.google.com/apps-script/articles/XML_tutorial
Для того, чтобы создать проект под Google Docs
Создаете документ - FORM или талицу, выбирает Tools - Scripter Editor ( там релактор и отладчик)
Если будет класс написан или функция парсинга и разбора страницы с заполнением полей, то можно в файл не записывать, так как запись пойдет в Форму.
Заявки фрилансеров
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