Задание по парсерам: ---------------------------------------------------------------- сайты, из которых нужно запарсить базу наружной рекламы: http://base.p-o.com.ua/boards/ - (есть экспорт в эксель) http://base.newsoutdoor.com.ua/ -( можно сохранить все в эксель) ...
PHP-программист
Обязанности на первый этап работы:
1. Рефакторинг веб-проекта (MySql, PhP, Yii, JavaSript, CSS3)
2. Написание технической документации
3. Верстка
Обязанности на второй этап работы:
1. Дальнейшее развитие проекта (MySql, PhP, Yii, JavaSript, CSS3, HTML5)
Требования:
1. Знание SQL, MySQL
2. Знание PHP5, опыт работы с фреймворками (Zend, Symphony, Yii)
5. Знание HTML, CSS3, JavaScript, jQuery
Условия работы:
Работа удаленная попроектно. Размер оплаты труда определяется по отдельным задачам в зависимости от объема.
В ответах прошу указывать стоимость нормочаса.
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