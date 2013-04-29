PHP-программист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка115 просмотров

Обязанности на первый этап работы:

1. Рефакторинг веб-проекта (MySql, PhP, Yii, JavaSript, CSS3)

2. Написание технической документации

3. Верстка

Обязанности на второй этап работы:

1. Дальнейшее развитие проекта (MySql, PhP, Yii, JavaSript, CSS3, HTML5)

Требования:

1. Знание SQL, MySQL

2. Знание PHP5, опыт работы с фреймворками (Zend, Symphony, Yii)

5. Знание HTML, CSS3, JavaScript, jQuery

Условия работы:

Работа удаленная попроектно. Размер оплаты труда определяется по отдельным задачам в зависимости от объема.

В ответах прошу указывать стоимость нормочаса.

HTMLJavaScriptjQueryMySQLPHPSQLYii
12 лет назад
marraba
Ксения 
34 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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