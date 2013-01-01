Решить проблему с кодировкой WP для стат. каталога

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки98 просмотров

Проблема в следующем, на WP установили каталог ссылок Linker (http://siteservice.ru/linker/). Но проблема в следующем, как мы знаем WP на UTF-8, а сам каталог сделан на 1251 и под него была создана отдельная база на 1251. Выводиться сам каталог, засчет шаблона страницы WP (скопировали через исходный код) в него вставляется код каталога, который формируется в админке каталога.

На ДЛЕ все встало без проблем.

WordPress
12 лет назад
russ-dmitry
Дмитрий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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