Решить проблему с кодировкой WP для стат. каталога

Проблема в следующем, на WP установили каталог ссылок Linker (http://siteservice.ru/linker/). Но проблема в следующем, как мы знаем WP на UTF-8, а сам каталог сделан на 1251 и под него была создана отдельная база на 1251. Выводиться сам каталог, засчет шаблона страницы WP (скопировали через исходный код) в него вставляется код каталога, который формируется в админке каталога.

На ДЛЕ все встало без проблем.