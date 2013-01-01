Разобраться в коде и отладить взаимодействие БД на mysql (парсер) с кодом программы в Кохане на jquery: плашки на goldmansachsgroup.ru/ должны перемещаться так же как remont.xmarkup.ru/). Развёрнутые комментарии по парсеру будут предоставлены. В скайпе. ...
Решить проблему с кодировкой WP для стат. каталога
Проблема в следующем, на WP установили каталог ссылок Linker (http://siteservice.ru/linker/). Но проблема в следующем, как мы знаем WP на UTF-8, а сам каталог сделан на 1251 и под него была создана отдельная база на 1251. Выводиться сам каталог, засчет шаблона страницы WP (скопировали через исходный код) в него вставляется код каталога, который формируется в админке каталога.
На ДЛЕ все встало без проблем.
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