Задача: создать парсер товаров магазина http://asia-fashion-wholesale.com/ c ежесуточным обновлением и запуском по крону, с отчетом на почту (сколько товаров добавилось, сколько отсутствует)

Версия нашего движка OpenCart 1.5.3.1.

Требования к парсеру:

1. Выключать отсутствующие товары, включать вновь появившиеся и добавлять новые. При этом описания и названия ранее загруженных товаров не должны меняться. Только цена и атрибуты.

2. Загружать картинки товаров

3. Грузить товары в соответствующие категории нашего магазина

4. Создавать (если отсутствуют опции товаров: цвет, размер и т.д.)

5. Прикрутить скрипт перевода описаний товаров (нужно что-то типа: найти length заменить на длина), эти значения проставляются в скрипте и запускается он по крону. Этот скрипт тоже надо написать!

6. Менять цену товара в соответствии с нашей формулой.

7. Грузить веса товаров.