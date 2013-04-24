Сделать слайдер с движущимися изображенияи

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок134 просмотра

Дизайн есть, нужно сверстать и разместить на сайте, сайт html.

полоска с движужимися изображениями, изображения берутся из папки, при наведении движение останавливается, и картинка становится цветной.

подробнее в файле.

HTML
12 лет назад
proekt458
Михаил 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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