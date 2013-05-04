Выгрузка заказов из интернет магазина в программу

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка174 просмотра

Есть такая программа "Купеческая книга". Такая хорошая софтина для оформления почтовых бланков и оформления заказов. Так вот, после того как мне нужно отправлять заказ, я все это в ручную делаю, а хочу нажать на кнопку и чтобы оно само )

Мне нужен человек который все это сделает, расскажет как мне экономить время. Сразу после выполнения работы скидываю 100 долларов. Думаю для просвещенного это не составит труда, учитывая что этой программе есть такая функция.

Пожалуйста, если есть вопросы мол: "что за прога? покаж-ка покаж-ка" погуглите, скачайте демку или пиратку.

12 лет назад
Sekoko
Глеб 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

iDracone
Павел 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$100
3 дня
Все потрясающе. Работой более чем доволен. Исполнителем тем более. Один из немногих адекватных фрилансеров. Все по делу, рекомендую.
Отличный заказчик, все изменения возникшие в процессе работы по тз были щедро оплачены!

Заявки фрилансеров

iDracone
Павел 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад