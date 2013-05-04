Требуется интегрировать в готовый сайт несколько модулей по мобильной коммерции. Присылайте предложения с контактными данными.
Выгрузка заказов из интернет магазина в программу
Есть такая программа "Купеческая книга". Такая хорошая софтина для оформления почтовых бланков и оформления заказов. Так вот, после того как мне нужно отправлять заказ, я все это в ручную делаю, а хочу нажать на кнопку и чтобы оно само )
Мне нужен человек который все это сделает, расскажет как мне экономить время. Сразу после выполнения работы скидываю 100 долларов. Думаю для просвещенного это не составит труда, учитывая что этой программе есть такая функция.
Пожалуйста, если есть вопросы мол: "что за прога? покаж-ка покаж-ка" погуглите, скачайте демку или пиратку.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть сайт на Wordpress, а именно http://drkyylo.com/ Существует несколько проблем: 1) Нужно сделать редирект с http://drkyylo.com/home/ на http://drkyylo.com/ 2) Сделать что бы на страницах англ версии сайта можно было добавлять ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужен мебельный интернет магазин на Umbraco или NopCommerce. Если у кого-то есть опыт пишите, описание высылаю по заявке.Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно исправление некоторых вещей на сайте в swf файле. Исходники флеша имеются. Можете писать в приват, я объясню ситуацию.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $30
Переносили сайт на новый хостиг osmth.ru В результате большие буквы И перестали отображаться, вместо них знаки вопроса. Необходимо починить. пишите в скайп aiardalinЗавершен12 лет назад
На сайте big-nnshow.ru/ нужно реализовать отправки заявки с форм "Заказать звонок", "Оставьте заявку на подбор шоу", "Заказать шоу" и "Заказать услугу" на единую почту. Т.е при отправке заявки с сайта получаем всплывающе сообщение "спасибо за ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Добавление нового функционала, верстка страниц. Создание блоков: 1)Новости 2) В карточках товаров "С этим товаром берут" 3)Хиты продаж, Новинки, категории 4) Блок "баннер" со сменяющимеся картинками. Возможность прописывать из админ. системы мета-теги ...Завершен12 лет назад
Есть дизайн сайта, файлы формата psd, Главная, страница товара, Контакты. Необходимо сверстать и интегрировать с modX. Оплата вебмани.Завершен12 лет назад