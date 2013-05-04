Выгрузка заказов из интернет магазина в программу

Есть такая программа "Купеческая книга". Такая хорошая софтина для оформления почтовых бланков и оформления заказов. Так вот, после того как мне нужно отправлять заказ, я все это в ручную делаю, а хочу нажать на кнопку и чтобы оно само )

Мне нужен человек который все это сделает, расскажет как мне экономить время. Сразу после выполнения работы скидываю 100 долларов. Думаю для просвещенного это не составит труда, учитывая что этой программе есть такая функция.

Пожалуйста, если есть вопросы мол: "что за прога? покаж-ка покаж-ка" погуглите, скачайте демку или пиратку.