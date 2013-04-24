Доработки по Flash

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Закрыт1 заявка114 просмотров

Нужно исправление некоторых вещей на сайте в swf файле. Исходники флеша имеются.

Можете писать в приват, я объясню ситуацию.

12 лет назад
jdiond
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров