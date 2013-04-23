Нужен поисковой фильтр для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок121 просмотр

Нужен фильтр для отбора товара по определенным критериям. Магазин работает на системе alltrades.ru

В данный момент имеется простенький фильтр, необходим более серьезный, по типу этого: http://www.lamoda.ru/shoes/baletki/?rec_name=topmenu

Жду ваших комментариев по приблизительной стоимости такого фильтра

12 лет назад
levis84
Виктор 
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров