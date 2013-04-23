Php-разработчик

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка226 просмотров

Добрый вчер коллеги

ищу для совместной работы php разработчика

оплата договорная,на данный момент сайт портал мото-авто

список доработок покажу

Если есть знание битрикс будет +

PHP
12 лет назад
Wisdom_i
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров