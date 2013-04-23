Нужны доработки по битриксу

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка101 просмотр

Прошлые прогеры накосячили по мелочи:

Неправильно выводятся анонсы

неправильно выводятся тайтлы

убрать текст "В данном разделе нет эллементов"

skype: kostya8881

12 лет назад
nidshe777
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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