Онлайн-сканер на вирусы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок129 просмотров

Сделать модуль антивирусного анализа, копию:

http://antivirus-alarm.ru/proverka/

Результат проверки:

http://antivirus-alarm.ru/proverka/?url=yandex.ru

Необходима стоимость и сроки.

Желателен опыт в этой сфере, если есть. пометьте.

Заявки скрыты.

12 лет назад
ddch
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад

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Нет заявок фрилансеров