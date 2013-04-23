Веб-программист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Что надо делать:

- Разработка веб-проектов разного уровня сложности, корпоративные клиенты, интернет-магазины, а также поддержка существующих проектов.

- Работа с различными системами управления контентом, в основном на 1С-Битрикс.

Что надо знать:

- PHP, MySQL и тд, чем больше тем лучше.

- Умение работать с 1С-Битрикс.

- Знание верстки и тд.

MySQLPHP
12 лет назад
Zenchuk
Павел 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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