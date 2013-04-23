Разработка плагина для ФФ

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  2. Веб-программирование
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Требуется разработать плагин под Firefox.

Существующий аналог - https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/webmaster-sape/?src=search

Необходимо создать похожий плагин под систему вечных ссылок gogetlinks.net

Что должен уметь делать плагин в первой версии:

- анализировать конкретную страницу ресурса

- уметь выбирать из нее необходимые данные

- переходить по ссылкам и проверять корректность размещения ссылок

Возможна продолжительная работа над проектом и расширение функционала. Так как основная цель - создать удобный инструмент-помощник оптимизатору.

12 лет назад
Ohmaster
Ярослав 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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