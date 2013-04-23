Хочу создать не болшой сайт с 4, 5 страниц . Шаблон имеется. Основная задача/презентация продукта. Необходимо переделать шаблон по собственные нужды-руссифицироцват шрифт, заполнит| нужной информацией. Хостинг .
Разработать функционал на сайте и поправить баг
Разработать новый функционал на сайте и поправить баг задание в приложение от вас сроки и бюджет
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