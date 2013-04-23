Имеется магазин на Joomshopping. В списке категории товаров магазина для каждого товара настроено отображение трех фото из прикрепленных к нему. При наведении на фото настроено отображение их увеличенных версий под строкой товара. Требуется внести ...
PHP-разработчик (ПО для управления своей жизнью)
Приглашаем PHP разработчика в проект создания нового продукта для управления своей жизнью и личностного развития. Мы готовы предложить следующие задачи:
- Выбор CMS под задачи проекта, ее настройка и интеграция с веб-приложением;
- Разработка веб-сайта на основе CMS;
- Верстка дизайна веб-сайта;
- Поддержание актуальности технической документации на реализованные части системы;
- Оптимизация веб-сайта для поисковых систем;
- Поддержание Agile-процесса разработки (регулярные итерации, статус-митинги, ревью, ретроспективы);
- Помощь в организации технической инфраструктуры (в т.ч. для распределения нагрузки, обеспечения безопасности).
На наш взгляд, такой PHP разработчик:
- Имеет в своем портфолио действующие сайты на основе CMS (c количеством пользователей от 1000);
- Знает популярные CMS (Joomla, Drupal, WordPress), имеет опыт разработки собственных тем и расширений хотя бы для одной из них;
- Знает PHP и основы ООП, имеет опыт разработки на PHP от 2 лет;
- Знает SQL и особенности MySQL;
- Знает HTML, JavaScript, CSS, может быстро сверстать сложный динамический дизайн и любит это делать;
- Имеет опыт работы с Apache HTTP Server, LigHTTPD или nginx;
- Умеет писать понятный код и документацию;
- Понимает, зачем нужны требования, готов изучать их, обсуждать и использовать;
- Умеет аргументировать свой выбор решения, готов делиться своими знаниями, учить других, но считаться с их мнением.
Было бы идеально, если:
- У вас есть опыт построения масштабируемых систем, устойчивых к значительным нагрузкам;
- Вы хорошо знаете Linux и имеете опыт администрирования серверов;
- У вас есть опыт создания диаграмм UML, вы понимаете назначение различных типов диаграмм и даже готовы создавать их сами;
- Вы понимаете суть гибких методологий разработки и хотите работать в соответствии с их принципами;
- У вас хороший уровень английского языка (бытовой и технический), и вы готовы работать в международной команде;
- Вы интересуетесь тайм-менеджментом, достижением целей и управлением своей жизнью;
- Вы неудовлетворены существующими инструментами управления задачами и планирования, у вас есть потребность в более лучшем и желание создать его.
Мы предлагаем и также ожидаем от соискателя:
- Полностью удаленную работу со свободным графиком;
- Возможность уделять нашему проекту до 40 часов в месяц;
- Регулярные частые коммуникации по скайпу (несколько раз в неделю в оговоренное время);
- Оплату в соответствии с заранее согласованным объемом работ;
- В будущем участие в гибком процессе разработки с использованием ALM-системы и ежедневными статус-митингами.
В ответе укажите, для чего вы хотели бы участвовать в проекте.
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