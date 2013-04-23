PHP-разработчик (ПО для управления своей жизнью)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок130 просмотров

Приглашаем PHP разработчика в проект создания нового продукта для управления своей жизнью и личностного развития. Мы готовы предложить следующие задачи:

- Выбор CMS под задачи проекта, ее настройка и интеграция с веб-приложением;

- Разработка веб-сайта на основе CMS;

- Верстка дизайна веб-сайта;

- Поддержание актуальности технической документации на реализованные части системы;

- Оптимизация веб-сайта для поисковых систем;

- Поддержание Agile-процесса разработки (регулярные итерации, статус-митинги, ревью, ретроспективы);

- Помощь в организации технической инфраструктуры (в т.ч. для распределения нагрузки, обеспечения безопасности).

На наш взгляд, такой PHP разработчик:

- Имеет в своем портфолио действующие сайты на основе CMS (c количеством пользователей от 1000);

- Знает популярные CMS (Joomla, Drupal, WordPress), имеет опыт разработки собственных тем и расширений хотя бы для одной из них;

- Знает PHP и основы ООП, имеет опыт разработки на PHP от 2 лет;

- Знает SQL и особенности MySQL;

- Знает HTML, JavaScript, CSS, может быстро сверстать сложный динамический дизайн и любит это делать;

- Имеет опыт работы с Apache HTTP Server, LigHTTPD или nginx;

- Умеет писать понятный код и документацию;

- Понимает, зачем нужны требования, готов изучать их, обсуждать и использовать;

- Умеет аргументировать свой выбор решения, готов делиться своими знаниями, учить других, но считаться с их мнением.

Было бы идеально, если:

- У вас есть опыт построения масштабируемых систем, устойчивых к значительным нагрузкам;

- Вы хорошо знаете Linux и имеете опыт администрирования серверов;

- У вас есть опыт создания диаграмм UML, вы понимаете назначение различных типов диаграмм и даже готовы создавать их сами;

- Вы понимаете суть гибких методологий разработки и хотите работать в соответствии с их принципами;

- У вас хороший уровень английского языка (бытовой и технический), и вы готовы работать в международной команде;

- Вы интересуетесь тайм-менеджментом, достижением целей и управлением своей жизнью;

- Вы неудовлетворены существующими инструментами управления задачами и планирования, у вас есть потребность в более лучшем и желание создать его.

Мы предлагаем и также ожидаем от соискателя:

- Полностью удаленную работу со свободным графиком;

- Возможность уделять нашему проекту до 40 часов в месяц;

- Регулярные частые коммуникации по скайпу (несколько раз в неделю в оговоренное время);

- Оплату в соответствии с заранее согласованным объемом работ;

- В будущем участие в гибком процессе разработки с использованием ALM-системы и ежедневными статус-митингами.

В ответе укажите, для чего вы хотели бы участвовать в проекте.

ApacheCSSDrupalHTMLJavaScriptJoomlaLinuxMySQLNginxPHPSQLWordPress
12 лет назад
bolan
43 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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