Нужно доработать интернет-магазин

сайт на движке hostcms

1. мне нужно на сайте сделать выбор тканей и расцветок фасадов как здесь

http://stolmart.ru/katalog/uglovye-divany/uglovoj-divan-lira-1400

a) цена меняеться от категории ткани

б) в категориях тканей присутствуют все определёные для этой категории ткани образцы, но в диваны из этих категорий идут не

все ткани, т.е в зависимости от модели дивана туда идут определённые ткани из категорий. Получаеться в админке должна быть возможность

отмечать галочками ткани которые не идут на этот диван, что бы они не отображались для пользователя

в)для разных производителей идут свои ткани и категории тканей, тоесть должна быть возможность загружать ткани и категории для разных производителей

2. так же аналогично и здесь

http://stolmart.ru/katalog/kukhonnye-garnitury/kukhnya-prestizh-3000-p

цена зависит от толщины столешницы

также должен быть выбор цвета столешницы и цвет фасада

и опять же для каждого производителя должны быть возможность в админке создовать свои группы цветов фасадов и столешниц

3. Нужно сделать как здесь

http://stolmart.ru/katalog/modulnye-sistemy-dlya-gostinoj/gostinaya-klassika

есть товары которые состоят из других товаров, т.е модульная мебель, допустим стенка собираеться из разных шкафчиков этой серии

только здесь я хочу чтобы сначало шли товары(элементы мебели) которые входят в главную фотку товара, а чуть ниже которые можно докупить отдельно которые

также из этой серии как здесь

http://www.m-services.ru/catalogue/playroom/playroom-complect_68.html#top