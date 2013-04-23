Требуется сделать след. изменения на сайт www.beermania.md сделанном на CodeIgniter: 1. От центровать ряд обоих слайдеров смещен влево. 2. При нажатии всё пиво/вся вода, не должны появлятся страны пустые. 3. Та же ...
Нужно доработать интернет-магазин
сайт на движке hostcms
1. мне нужно на сайте сделать выбор тканей и расцветок фасадов как здесь
http://stolmart.ru/katalog/uglovye-divany/uglovoj-divan-lira-1400
a) цена меняеться от категории ткани
б) в категориях тканей присутствуют все определёные для этой категории ткани образцы, но в диваны из этих категорий идут не
все ткани, т.е в зависимости от модели дивана туда идут определённые ткани из категорий. Получаеться в админке должна быть возможность
отмечать галочками ткани которые не идут на этот диван, что бы они не отображались для пользователя
в)для разных производителей идут свои ткани и категории тканей, тоесть должна быть возможность загружать ткани и категории для разных производителей
2. так же аналогично и здесь
http://stolmart.ru/katalog/kukhonnye-garnitury/kukhnya-prestizh-3000-p
цена зависит от толщины столешницы
также должен быть выбор цвета столешницы и цвет фасада
и опять же для каждого производителя должны быть возможность в админке создовать свои группы цветов фасадов и столешниц
3. Нужно сделать как здесь
http://stolmart.ru/katalog/modulnye-sistemy-dlya-gostinoj/gostinaya-klassika
есть товары которые состоят из других товаров, т.е модульная мебель, допустим стенка собираеться из разных шкафчиков этой серии
только здесь я хочу чтобы сначало шли товары(элементы мебели) которые входят в главную фотку товара, а чуть ниже которые можно докупить отдельно которые
также из этой серии как здесь
http://www.m-services.ru/catalogue/playroom/playroom-complect_68.html#top
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