satibo

Александр satibo

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

zeniazik
Евгений 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Доработать шаблон сайта
Очень доволен работой с данным заказчиком. Лёгок в общении, чёткие указания по работе. Рекомендую!
Разумная цена, всё чётко исполнено по ТЗ, даже немного больше и в оговоренные сроки. Быстрое внесение нужных изменений. Работой очень доволен, буду продолжать сотрудничество.
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