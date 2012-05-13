сайт на движке hostcms, то что мне нужно сделать я записал на видео т.к более понятней объяснить и понять https://www.youtube.com/watch?v=dfiZJL6vlWs https://www.youtube.com/watch?v=Fno9Htgc7nY просьба не добавлять свои заявки если не знаете ...