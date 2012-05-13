сайт на движке hostcms, то что мне нужно сделать я записал на видео т.к более понятней объяснить и понять https://www.youtube.com/watch?v=dfiZJL6vlWs https://www.youtube.com/watch?v=Fno9Htgc7nY просьба не добавлять свои заявки если не знаете ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
сайт на движке hostcms 1. мне нужно на сайте сделать выбор тканей и расцветок фасадов как здесь http://stolmart.ru/katalog/uglovye-divany/uglovoj-divan-lira-1400 a) цена меняеться от категории ткани б) в категориях тканей присутствуют ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
сайт на движке hostcms 1. мне нужно на сайте сделать выбор тканей и расцветок фасадов как здесь http://stolmart.ru/katalog/uglovye-divany/uglovoj-divan-lira-1400 a) цена меняеться от категории ткани б) в категориях тканей присутствуют ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
1. мне нужно на сайте сделать выбор тканей и расцветок фасадов как здесь http://stolmart.ru/katalog/uglovye-divany/uglovoj-divan-lira-1400 a) цена меняеться от категории ткани б) в категориях тканей присутствуют все определёные для этой категории ткани образцы, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужно настроить, доработать мебельный сайт на движке hostcms 1. Нужно сделать выбор ткани для диванов, где при выборе ткани в зависимости от категории меняется цена товара как здесь http://yourroom.ru/divany/divan-krovat-relaks-1150 ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт12 лет назад
нужно сделать сайт агенства недвижимости с админкой, как этот сайт paulsyard.ru пишите свои ценыСайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт13 лет назад
нужно доработать шаблон сайта на движке хост смс, подробности в личкуHTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно изменить шаги корзины: сразу при переходе в корзину,должна показываться только таблица с товаром (цена,скидка,кол-во,итого,удалить и тп) и кнопка оформить товар (и пересчет),после нажатия кнопки оформить товар,должна выводиться таблица,в которую покупатель вносит свои данные ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать шаблон для интернет магазина на движке hostcmsHTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
мне нужно чтобы меня проконсультировали по настройке магазина на движке хостсмс и помогли настроитьИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать шаблон для интернет магазина на движке hostcmsHTML-верстка5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужно сделать шаблон для для интернет магазина на движке webasystHTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
нужно сделать шаблон для интернет магазина на AmiroДизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужно сделать и установить шаблон на движок Amiro (мебельный магазин)HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
нужно сделать и установить шаблон на движок Amiro (мебельный магазин)HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно сделать шаблон сайта на движок hostcms, за подробностями в личкуДизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Сделать шаблон сайта для Vamshop, за подробностями вличкуДизайн сайтов2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
- $100
нужно сделать шаблон мебельного магазина на движке HostCMSДизайн сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужно продвинуть сайт в одном регионе в топ, за подробностями в личкуПоисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт14 лет назад
Сделать шаблон для магазина мебели на движке vamshopДизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад