Нужно внести изменения в интернет магазине

сайт на движке hostcms,

то что мне нужно сделать я записал на видео т.к более понятней объяснить и понять

https://www.youtube.com/watch?v=dfiZJL6vlWs

https://www.youtube.com/watch?v=Fno9Htgc7nY

просьба не добавлять свои заявки если не знаете как делать и пишите суммы за которую готовы выполнить заказ.