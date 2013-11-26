Здравствуйте! Нужен программист Битрикс (не в офис), время от времени есть заказы на сайты, сейчас нужно два-три сайта. Просьба сразу писать все контакты и примерный опыт работы. ...
Нужно внести изменения в интернет магазине
сайт на движке hostcms,
то что мне нужно сделать я записал на видео т.к более понятней объяснить и понять
https://www.youtube.com/watch?v=dfiZJL6vlWs
https://www.youtube.com/watch?v=Fno9Htgc7nY
просьба не добавлять свои заявки если не знаете как делать и пишите суммы за которую готовы выполнить заказ.
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