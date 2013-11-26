Сортировка в табличке

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки116 просмотров

Требуется чтоб с исходной табличке строки сортировались по первому столбцу по возрастанию (насколько я понимаю это должно происходить динамически после ее загрузки на страницу)

Укажите в проект:

1. стоимость работы

2. срок выполнения

11 лет назад
adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров