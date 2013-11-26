Интеграция в мультитрекер UDP протокол

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок117 просмотров

имеется трекер на уникальном движке, (как показала практика, за основу взят TBDev) с подключенным модулем мультитрекера, необходимо интегрировать UDP протокол чтоб через него выводились сиды/пиры на самом сайте

11 лет назад
kolbasik
Алексей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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