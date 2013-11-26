Написание модуля "Переходы" для Prestashop 1.4

Для более удобного учета и отслеживания переходов с поисковых систем в магазин на движке Prestashop 1.4 требуется написать модуль "Переходы" по типу уже существующего модуля под CMS DLE (http://dle-solutions.ru/dle/modules/146-modul-perehody-89-final-release.html), только с одним отличием - модуль нужен суто для бек-офиса, вывод в блок во фронт-офисе не нужен.

Что нужно в модуле:

1. Простая установка по принципу всех модулей Престашопа

2. Что должен показывать и сохранять модуль: время перехода, поисковая система, с которой совершен переход, целевая ссылка, куда ведет переход, кейворд.

Просьба перед тем, как писать свои предложения, ознакомиться с вышеупомянутым модулем переходов на DLE.

Оплата Вебмани (аттестат продавца), Банковский перевод (Украина), QIWI.