Нужно создать реф. систему. Подробности в прикрепленном файле.
Создать клонируемый Городской портал на Yii+PHP
Требуется создать городской портал со всеми возможностями прототипа www.057.ua + создание форума + создание системы монетизации доски объявлений + система защиты.
Дизайн и верстка с незначительными изменениями аналогична www.057.ua. В разработке портала надо учесть его клонирование (тиражирование) и управление с главного админа порталов разных городов. Дополнительная информация по ТЗ.
Проект делится на составные части. Оплата 50%-50% по этапам.
Этап 1: создание ТЗ (прототип не нужен)
Этап 2: создание Public части портала
Этап 3: создание Bussines части портала
Этап 4: создание Board части портала
Этап 5: создание Realty части портала
Этап 6: создание Forum части портала
После завершения WEB части, необходимо разработать мобильные приложения портала для iOS, Android и WinMobile. Мобильная часть разработки будет согласовываться и оплачиваться дополнительно.
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