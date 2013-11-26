Создать клонируемый Городской портал на Yii+PHP

Требуется создать городской портал со всеми возможностями прототипа www.057.ua + создание форума + создание системы монетизации доски объявлений + система защиты.

Дизайн и верстка с незначительными изменениями аналогична www.057.ua. В разработке портала надо учесть его клонирование (тиражирование) и управление с главного админа порталов разных городов. Дополнительная информация по ТЗ.

Проект делится на составные части. Оплата 50%-50% по этапам.

Этап 1: создание ТЗ (прототип не нужен)

Этап 2: создание Public части портала

Этап 3: создание Bussines части портала

Этап 4: создание Board части портала

Этап 5: создание Realty части портала

Этап 6: создание Forum части портала

После завершения WEB части, необходимо разработать мобильные приложения портала для iOS, Android и WinMobile. Мобильная часть разработки будет согласовываться и оплачиваться дополнительно.