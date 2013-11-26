Копировать движок сайта на другой домен.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок178 просмотров

нужно на домен http://www.irvisfoto.ru/ копировать сайт с домена http://laroka.ru/ (заменить), но оставить базу сайта http://www.irvisfoto.ru/

а сам сайт, который находится на http://www.irvisfoto.ru/ сохранить желательно где-нибудь на сервере у нас

11 лет назад
irinairinina
Ирина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

rav1k
Артем 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Артем очень оперативно и качественно сделал свою работу. Будем продолжать сотрудничество. Рекомендую.
Приятный человек. Только положительные эмоции от сотрудничества.

Заявки фрилансеров

rav1k
Артем 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад