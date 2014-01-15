irinairinina

Здравствуйте. На сайте фото компании http://www.irvisfoto.ru/ не работает регистрация. Зарегистрироваться можно, но при оформлении заказа эти данные не фигурируют и нужно снова вводить данные в форму заказа. Нужно чтобы после регистрации данные сохранялись при оформлении ...