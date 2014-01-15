irinairinina

Здравствуйте. Необходима доработка сайта http://kollaj-test.ru Сайт не доделан разработчиком. Нужно доделать дизайн по нашему шаблону, сделать админку, чтобы можно было добавлять картинки, текст, просматривать товары. Данный сайт разрабатывается для замены сайта http://fotokollaj.ru. Нужно еще ...
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Требуется разработка сайта широкоформатной печати. Функционал сайта как у сайта procanvas.ru, карточки товаров (холсты) как у сайта tvoyposter.ru (на стене, в интерьере). Дизайн наш, но сделан не профессиональным веб-дизайнером. Пишите цены и сроки.Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Доработка магазина. Платформа Vamshop 1) Необходимо заменить фавикон, картинку вышлем 2) Заголовки у товаров сделаны как H4, их нужно заменить на текст 3) На главной странице слева выводятся фильтры, их нужно убрать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. После работ на mirahub "перезагрузки корневой ноды, на которой размещен наш VDS" сайт не работает. Вот сообщение с сервера "Проведенный анализ вашего виртуального сервера показал, что ошибок файловой системы не найдено. У ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, требуется корирайт с ключивиками для различных разделов сайта. Тематика сайта: Фотоцентр. Пишите цену за 1000 знаков. С Уважением. Ирина.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте. Необходим копирайтинг описаний товаров для сайта фотопечати http://www.irvisfoto.ru/catalog/1 (фоторамки, фотоальбомы). Пишите цены за 1000 зн. и сроки. Спицифика задания заключается в том что про каждую рамку нужно написать от 1000 символов разного контента отталкиваясь ...Копирайтинг42 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, необходимы доработки сайта написанного на RoR. Такие как : регистрация пользлвателя (нужно доработать), отзывы не работают, еще пару баннеров вставить. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Пишите примерные цены за работыВеб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. На сайте фото компании http://www.irvisfoto.ru/ не работает регистрация. Зарегистрироваться можно, но при оформлении заказа эти данные не фигурируют и нужно снова вводить данные в форму заказа. Нужно чтобы после регистрации данные сохранялись при оформлении ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Сайт самописный, писался для фотопечати через интернет. Основная его функция оформление заказа печати фото через корзину. Через ту же корзину добавляется товар. Сайт так и не доведен до ума, нужны некоторые доработки. http://istupid.ru/online_print/step/2 ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Проблема со спецификациями товара. Сайт написан на Вамшоп. Пытаюсь установить спецификацию для товара (фильтр): присваиваю категории спецификацию, ставлю значение, сохраняю. На сайте вылезает ошибка Fatal error: Call to undefined function vam_get_subcategories() in ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте, необходимы консультационные услуги: 1) есть вопросы, связанные с непопаданием страниц в индекс; 2) вопросы поводу оптимизации (СЯ и перелиновка) 3) консультация по наращиванию ссылочной массыЗавершен11 лет назад
Здравствуйте, сайт косметики. Написан на ВамШопе. Меню сделано в виде книжки, нужно сделать к товарам добавить фильтры (тип волос и результат) . Пишите цены и сроки. Спасибо.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, необходимо создать файл robots.txt , закрыть дублированные страницы. Пишите сроки и цены. Возможно еще консультация по необходимости других работ по сео оптимизации сайта. По итогам работы возможны новые задания.С Уважением . Ирина.Завершен11 лет назад
Необходима оптимизация сайта. Консультации по семантическому ядру, покупке ссылок. Рекомендации по дальнейшему продвижению сайта.Завершен11 лет назад
Добрый день, необходима консультация. Попал ли молодой сайт под фильтр и что можно сделать.Завершен11 лет назад
Здравствуйте, необходим копирайтинг (сео)/рерайтинг текста для интернет-магазина косметики. коопирайтинг по ключивикам. Пишите стоимость 1000 знаков. Спасибо.Наполнение сайтов67 заявокЗакрыт11 лет назад
Возможно у кого-нибудь есть готовое решение, уже такое делали. Нужен сайт фотоцентра, с возможностью продавать товары и онлайн загрузки фотографий, что-то вроде http://pixart.ruВеб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
http://irvisfoto.ru/downloader/printingphotos/action.php?z=frs&tip=mat&size=20x30/ Необходимо чтобы загружалось через зип-папку (это уже есть) и еще была возможность добавлять несколько фото, а не 1 как сейчас. Срокчно, не больше дня.Завершен11 лет назад
Здравствуйте. Смысл проекта в том, что на сайт, деятельность которого направлена на печать фотографий через интернет (клиент заливает фото нам на сервер, мы доставляем заказ курьером), необходимо сделать форму загрузки, через которую клиент и будет ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
нужно на домен http://www.irvisfoto.ru/ копировать сайт с домена http://laroka.ru/ (заменить), но оставить базу сайта http://www.irvisfoto.ru/ а сам сайт, который находится на http://www.irvisfoto.ru/ сохранить желательно где-нибудь на сервере у насЗавершен11 лет назад