irinairinina

Ирина irinairinina

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработка сайта.

    Здравствуйте. Необходима доработка сайта http://kollaj-test.ru Сайт не доделан разработчиком. Нужно доделать дизайн по нашему шаблону, сделать админку, чтобы можно было добавлять картинки, текст, просматривать товары. Данный сайт разрабатывается для замены сайта http://fotokollaj.ru. Нужно еще ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка сайта.

    Здравствуйте. Требуется разработка сайта широкоформатной печати.  Функционал сайта как у сайта procanvas.ru, карточки товаров (холсты) как у сайта tvoyposter.ru (на стене, в интерьере). Дизайн наш, но сделан не профессиональным веб-дизайнером.   Пишите цены и сроки.

    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка интернет-магазина

    Доработка магазина. Платформа Vamshop 1)  Необходимо заменить  фавикон, картинку вышлем 2) Заголовки у товаров сделаны как H4, их нужно заменить на текст  3) На главной странице слева выводятся фильтры, их нужно убрать ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поднять сайт после перезагрузки сервера.

    Здравствуйте. После работ на mirahub "перезагрузки корневой ноды, на которой размещен наш VDS" сайт не работает. Вот сообщение с сервера "Проведенный анализ вашего виртуального сервера показал, что ошибок файловой системы не найдено. У ...

    NginxRuby
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтинг описаний товаров для фотосайта.

    Здравствуйте. Необходим копирайтинг описаний товаров для сайта фотопечати http://www.irvisfoto.ru/catalog/1 (фоторамки, фотоальбомы). Пишите цены за 1000 зн. и сроки. Спицифика задания заключается в том что про каждую рамку нужно написать от 1000 символов разного контента отталкиваясь ...

    Копирайтинг42 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработки по сайту на RoR

    Здравствуйте, необходимы доработки сайта написанного на RoR. Такие как : регистрация пользлвателя (нужно доработать), отзывы не работают, еще пару баннеров вставить. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. Пишите примерные цены за работы

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо поправить форму регистрации

    Здравствуйте. На сайте фото компании http://www.irvisfoto.ru/ не работает регистрация. Зарегистрироваться можно, но при оформлении заказа эти данные не фигурируют и нужно снова вводить данные в форму заказа. Нужно чтобы после регистрации данные сохранялись при оформлении ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доделать форму загрузки фото самописного фотосайта

    Здравствуйте. Сайт самописный, писался для фотопечати через интернет. Основная его функция оформление заказа печати фото через корзину. Через ту же корзину добавляется товар. Сайт так и не доведен до ума, нужны некоторые доработки. http://istupid.ru/online_print/step/2 ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Установить спецификацию для товара.

    Здравствуйте. Проблема со спецификациями товара. Сайт написан на Вамшоп. Пытаюсь установить спецификацию для товара (фильтр): присваиваю категории спецификацию, ставлю значение, сохраняю. На сайте вылезает ошибка Fatal error: Call to undefined function vam_get_subcategories() in ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Консультация по SEO продвижению.

    Здравствуйте, необходимы консультационные услуги: 1) есть вопросы, связанные с непопаданием страниц в индекс; 2) вопросы поводу оптимизации (СЯ и перелиновка) 3) консультация по наращиванию ссылочной массы

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание файла robots.txt .

    Здравствуйте, необходимо создать файл robots.txt , закрыть дублированные страницы. Пишите сроки и цены. Возможно еще консультация по необходимости других работ по сео оптимизации сайта. По итогам работы возможны новые задания.С Уважением . Ирина.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Копирайтинг, рерайтинг.

    Здравствуйте, необходим копирайтинг (сео)/рерайтинг текста для интернет-магазина косметики. коопирайтинг по ключивикам. Пишите стоимость 1000 знаков. Спасибо.

    Наполнение сайтов67 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт фотоцентра

    Возможно у кого-нибудь есть готовое решение, уже такое делали. Нужен сайт фотоцентра, с возможностью продавать товары и онлайн загрузки фотографий, что-то вроде http://pixart.ru

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка скрита js

    http://irvisfoto.ru/downloader/printingphotos/action.php?z=frs&amp;tip=mat&amp;size=20x30/ Необходимо чтобы загружалось через зип-папку (это уже есть) и еще была возможность добавлять несколько фото, а не 1 как сейчас. Срокчно, не больше дня.

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужна форма загрузки фотографий на фотосайт

    Здравствуйте. Смысл проекта в том, что на сайт, деятельность которого направлена на печать фотографий через интернет (клиент заливает фото нам на сервер, мы доставляем заказ курьером), необходимо сделать форму загрузки, через которую клиент и будет ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копировать движок сайта на другой домен.

    нужно на домен http://www.irvisfoto.ru/ копировать сайт с домена http://laroka.ru/ (заменить), но оставить базу сайта http://www.irvisfoto.ru/ а сам сайт, который находится на http://www.irvisfoto.ru/ сохранить желательно где-нибудь на сервере у нас

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Vladimir_Bor2014
Владимир 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Написание статей для разделов сайта.
Написание статей
Очень понравилось работать, продолжаем активное сотрудничество.
Очень понравилось работать с Владимиром. Идеальные тексты в минимальные сроки! Рекомендую!! Быстро, качественно, все на высоте! Будем продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
masay_ua
Юрий 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Консультация по SEO продвижению.
Отличный заказчик, рекомендую.
Отличная консультация, спасибо!
Ответный отзыв
JahTribe
Юлия 
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Заполнение карточек товара.
Рада сотрудничеству! Ирина прекрасный заказчик. Оплата вовремя, ТЗ четкое
Очень хорошая работа, все качественно и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Kaprall
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Необходима консультация
Все отлично. Рекомендую!
Александр очень подробно проконсультировал и дал советы. Сотрудничеством довольна!
Ответный отзыв
LenaSIM
Елена 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$240
10 баллов
11 лет назад
Доработка сайта
Хороший заказчик
Очень понравилась работа Елены. Сделано качественно, красиво, в срок. Спасибо Елене.
Ответный отзыв
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