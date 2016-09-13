Доработка сайта.

Ложка дегтя. Выбрали данную компанию исполнителем, основываясь, как и многие на положительные отзывы и рейтинг. Исполнитель определил сроки сдачи проекта - 3 недели ( конкретнее 28 октября должен был готов быть сайт, сегодня ровно месяц просрочки 28 ноября! ). Была внесена предоплата за проект. Так-как исполнитель очень переживает за то, что клиент его "кинет". В итоге, сайта нет и сейчас. Компания на связь не выходит, их просто нет в сети. Деньги не возвращены. Последние сообщение от компании 9 ноября с извинениями и словами о компенсации. Больше мы людей не видели и не слышали. Будьте осторожны.