Сделать скрипт мобильной витрины (ОПЛАТА через БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ)

(ОПЛАТА ТОЛЬКО через БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ)

Создать адаптивный скрипт мобильной витрины по аналогии сайта www.befuy.com.

В кабинет должны быть доступы по логину и паролю (чтобы можно было

давать доступ сотрудникам, но они не могли видеть все витрины мои).

В самом кабинете создаются витрины и товары.

Товары имеют такие пункты:

1) фото (возможность увеличивать/уменьшать, двигать)

2) видео (ссылка с ютуба)

3) название товара

4) описание

5) ссылка

6) коды ретаргетинга для ВК и ФБ

7) На выбор название кнопки - КУПИТЬ, ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ, УСТАНОВИТЬ, ЗАКАЗАТЬ, а также возможность самому прописывать название

Далее из списка товаров создаются витрины путем добавления товаров из списка. Товары также разбиваются на группы в кабинете.

Поддомены создаются также, как и на www.befuy.com.

Витрины должны иметь возможность копироваться, чтобы создавать такие же, но на другом поддомене и менять только внешний вид.

В мобильной витрине идет 3 блока: шапка, сами товары, нижний блок с информацией про доставку, оплату...