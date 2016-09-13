Перенести данные из базы (база большая) одного форума, в другую базу на другой движок. Базы по структуре естественно разные. был форум на yaf теперь на phpbb 1. развернуть phpbb 2. интегрировать туда все данные с прошлого форума. цена срок?
Сделать скрипт мобильной витрины (ОПЛАТА через БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ)
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Создать адаптивный скрипт мобильной витрины по аналогии сайта www.befuy.com.
В кабинет должны быть доступы по логину и паролю (чтобы можно было
давать доступ сотрудникам, но они не могли видеть все витрины мои).
В самом кабинете создаются витрины и товары.
Товары имеют такие пункты:
1) фото (возможность увеличивать/уменьшать, двигать)
2) видео (ссылка с ютуба)
3) название товара
4) описание
5) ссылка
6) коды ретаргетинга для ВК и ФБ
7) На выбор название кнопки - КУПИТЬ, ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ, УСТАНОВИТЬ, ЗАКАЗАТЬ, а также возможность самому прописывать название
Далее из списка товаров создаются витрины путем добавления товаров из списка. Товары также разбиваются на группы в кабинете.
Поддомены создаются также, как и на www.befuy.com.
Витрины должны иметь возможность копироваться, чтобы создавать такие же, но на другом поддомене и менять только внешний вид.
В мобильной витрине идет 3 блока: шапка, сами товары, нижний блок с информацией про доставку, оплату...
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