Перенести данные с одного движка форума на другой

Нужен Интернет-магазин на шаблоне. (так как бюджет не большой) по функционалу тематике и ассортименту товара подходит http://ceramama.ru/ Из обязательных элементов это: 1) фильтры по брендам, по видам. 2) загрузка товара с Exсel таблицы (наименование, стоимость) и дальнейшее редактирование ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перенести данные из базы (база большая) одного форума, в другую базу на другой движок.
Базы по структуре естественно разные.
был форум на yaf теперь на phpbb
1. развернуть phpbb
2. интегрировать туда все данные с прошлого форума.
цена срок?
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