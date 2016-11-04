Парсинг на 301 редирект

Нужен человек который поможет спарсить информацию с 2 сайтов. На сайтах нужна информация имена людей, даты рождения, цитаты, фото. Отдам предпочтения претендентам с низкой ценой и с которыми смогу связаться через ICQ или скайп. Мои ICQ и Скайп ...
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Есть список доменов в виде
....
2000 доменов
Нужно прочекать их на редирект на www. (301 редирект)
В случае если он есть, то сделать список
для примера:
если домен.ком кидает на 301, то записываем как www.домен.ком, или то что отдает 301
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