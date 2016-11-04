Парсинг на 301 редирект

Веб-программированиеЗавершен11 заявок156 просмотров
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Есть список доменов в виде

домен1.com

домен2.info

домен3.com

....

2000 доменов

Нужно прочекать их на редирект на www. (301 редирект)

В случае если он есть, то сделать список

домен1.com

www.домен2.info

www.домен3.com

для примера:

если домен.ком кидает на 301, то записываем как www.домен.ком, или то что отдает 301

7 лет назад
briolin
48 летСША
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
rbarantsevich
Роман 
28 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$20
1 день
Быстро, качественно, недорого - рекомендую.
Четка постановка задачи, своевременная оплата. Однозначно рекомендую!
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