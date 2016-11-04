Парсинг на 301 редирект

Ранее другой программист делал сайт с парсером - ykrmebel.com Сейчас требуется пропарсить еще один сайт (http://danko.lviv.ua/) с выводом результатов на ykrmebel.com Я так понимаю, что скрипт есть, нужно только как-то его настроить именно под этот сайт.