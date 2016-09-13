Создание сайта

Имеется сайт вопросов и ответов. Аналог известного сервиса от мейл ру. Сайт стоит на wordpress CMS. Сейчас необходимо реализовать некоторые функции и исправить недостатки, а именно: 1. Пользователь может редактировать\удалить созданный вопрос\ответ только N минут после ...
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Необходимо создать сайт с функционалом и наполнением, похожим на этот http://s-poster.ru. Интересует количество времени, которое понадобится на создание и примерная цена. Выберу кандидата, у которого лучшее соотношение цена/время
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