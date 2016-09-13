Создание сайта

Есть сайт Joomla+Virtuemart в котором в категории есть множество товаров. Надо чтобы эти товары можно было отфильтровать примерно таким фильтром например http://prntscr.com/cd2pxe и чтобы список товаров подтягивался не весь сразу (иначе страница грузится очень долго) а ...